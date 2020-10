Idosa é derrubada da laje após tentar acabar com baile funk

Foto: Reprodução

Uma idosa foi derubada de uma laje durante um baile funk em São Paulo, na madrugada de domingo (11) para segunda (12). Segundo o R7, Valdete Pereira Cavalcante teve ferimentos no rosto, bacia e sangramento no nariz.

Em um vídeo a vítima aparece com uma mangueira jogando água na aglomeração que se formou na frente da sua casa. Em um determinado momento, um dos participantes do baile puxa a mangueira, fazendo com que a idosa se desequilibre e caia do segundo andar da casa.

Ainda de acordo com o R7, após a queda a idosa foi socorrida e encaminhada ao Hospital Bandeirantes, mas recebeu alta ainda na segunda-feira. Entretanto, pouco tempo depois acabou passando mal novamente e foi levada ao Hospital das Clínicas, onde permanece internada.

Segundo a Polícia Militar, havia um chamado, às 20h30 no domingo (11), para perturbação do sossego causado pelo baile funk. Horas depois, às 00h32 já da segunda, outro chamado foi aberto para vítima de queda de laje, no mesmo local.