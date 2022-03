Idosa é esfaqueada pelo próprio filho no bairro da Engomadeira, em Salvador

Uma idosa de 65 anos foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (20), em Salvador. O crime aconteceu na Travessa São Francisco, no bairro da Engomadeira. A mulher, identificada como Margarida Rocha Machado, sofreu golpes de faca. De acordo com testemunhas, o autor do crime seria o próprio filho da vítima. Uma outra filha de Margarida já foi ouvida pela polícia e confirmou a suspeita das testemunhas de que o irmão seria o autor do crime.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o crime como feminicídio, o filho de Margaria, que não teve idade e nome revelados, teria sido morto em seguida por um grupo de homens não identificados.

A Polícia Militar foi acionada às 3h50 do domingo. A idosa foi levada para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde segue internada. A assessoria do hospital não informou o estado de saúde da idosa.