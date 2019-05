Idosa morre ao perder controle de carro com neto em São Paulo

Uma idosa de 75 anos morreu nesta segunda-feira (20) depois de se envolver em um acidente nos Jardins, área nobre da cidade de São Paulo.

Segundo testemunhas relataram para a Polícia, a mulher estacionou o carro para que o neto saísse, mas o veículo arrancou em alta velocidade e atropelou um ciclista. O veículo só parou quando bateu em um carro parado no semáforo.

Segundo o G1 São Paulo, a mulher chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O ciclista, de 51 anos, foi socorrido com ferimentos leves nos braços e no rosto. Não há informações sobre o neto da idosa que estava no veículo.