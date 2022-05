Idosa morre durante tentativa de assalto em Teixeira de Freitas

Uma idosa foi morta durante uma tentativa de assalto na cidade de Teixeira de Freitas, nesse sábado (21). Segundo informações da Polícia Civil, Maria de Lourdes Nardaci Rodrigues, de 65 anos, estava no carro com a filha quando foi baleada.

De acordo com a Polícia Militar, um homem em uma motocicleta, passou a atirar contra o veículo em que ambas estavam, fugindo em seguida. O crime aconteceu no no bairro Nova Teixeira.

As duas foram socorridas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas Maria de Lourdes não resistiu.

O caso será investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.