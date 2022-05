Idoso acusado de estuprar neta de sete anos é preso no extremo-sul da Bahia

Um homem, de 71 anos, foi preso, nesta segunda-feira (9), na zona rural do município de Ibirapuã, no extremo-sul da Bahia, por estupro de vulnerável. Uma das vítimas era neta do idoso e tinha sete anos.

O suspeito foi conduzido para a sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

A Delegacia Territorial (DT) de Ibirapúã investiga o caso.

Violência doméstica

Também em Ibirapuã, no centro da cidade, investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva de um homem, de 26 anos, por violência doméstica. Ele é suspeito de agredir a companheira.

O homem também foi conduzido à sede da 8ª Coorpin.