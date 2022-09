Idoso de 67 anos é espancado por criminosos após agredir esposa em Salvador

Um idoso de 67 anos foi espancado, na última terça-feira (30), por um grupo de homens no bairro do IAPI, em Salvador. O crime ocorreu após o homem ter agredido a própria esposa, que também é idosa.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª CIP foram acionadas para dar apoio a uma equipe do Samu, na localidade conhecida como Milho, no bairro do Iapi, em razão de um idoso de 67 anos ter sido espancado por um grupo de pessoas não identificadas. Ao chegarem, os militares constataram o fato, que deverá ser investigado pela polícia judiciária.

De acordo com informações da TV Bahia, o idoso foi identificado como "Anailton". Testemunhas relataram ele teria sido alvo de uma ação traficantes do chamado “tribunal do crime”, em punição pela agressão à idosa.

Após o espancamento, o idoso foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde. Já a idoso recebe tratamento em casa.