Idoso de 75 anos é preso após ser flagrado com armas e munição em ônibus na BR-324

Um idoso de 75 anos foi preso após ser flagrado com um revólver calibre 38 e mais seis munições intactas dentro de um ônibus que trafegava na BR-324, na manhã da última terça-feira (16). O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA) em ação conjunta com Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS). A ação ocorreu no Km 622 da BR 324, trecho do município de Salvador.

Tudo começou após abordagem a um ônibus de viagem e ao subir no veículo iniciou os procedimentos de fiscalização, quando um dos passageiros afirmou que estava armado. Foi feita a revista pessoal e na cintura do homem foi encontrado um revólver calibre 38 e mais seis munições intactas. Ele disse que era proprietário de uma empresa de segurança e que comprou o armamento para defesa pessoal.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, em Salvador (BA) e o passageiro de 75 anos, poderá ser autuado por porte ilegal de arma, crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A fiscalização integra a Operação Cyaneus.

A PRF alerta que o enfrentamento à criminalidade foi intensificado em todas as rodovias do estado, com o objetivo de evitar assaltos e coibir ilícitos penais como porte ilegal de arma, contrabando receptação de veículo roubado e tráfico de drogas. A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime para intensificar essas ações.