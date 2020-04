Idoso de 79 anos é quarta morte confirmada por coronavírus na Bahia

Mais um idoso morreu vítima de coronavírus na Bahia. A quarta vítima pela covid-19 no estado é um homem de 79 anos, que estava internado no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador. A informação foi confirmada pela instituição nesta sexta-feira (3).

Ele estava internado na unidade de saúde desde o dia 15 de março, segundo a assessoria do hospital. "A direção do hospital presta solidariedade aos familiares e amigos do paciente e informa que o caso já foi notificado junto aos órgãos de saúde competentes", informou a instituição em nota.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), o idoso tinha "comorbidades associadas".

O corpo do homem será cremado no cemitério Jardim da Saudade.

Além desse idoso, outros três pacientes já morreram por conta do coronavírus em Salvador. Dois homens, um de 74 e outro de 88 anos, que estavam internados no Hospital da Bahia e um paciente de 64 anos que estava em tratamento no Hospital Aliança. As mortes aconteceram no ínicio desta semana.



Casos na Bahia

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), na tarde dessa quinta-feira (2), o estado tem 267 infectados com coronavírus.

Além das quatro mortes confirmadas pela doença, outros 15 óbitos com suspeita da doença ainda estão em investigação.

De todos os testes aplicados, 1763 apresentaram resultados negativos. Ou seja, apenas 4,1% do total de pacientes estavam infectados com o vírus. Vale lembrar, porém, que estão sendo testados apenas os casos considerados mais graves. Pacientes com sintomas leves ou assintomáticos não são submetidos e devem permanecer em quarentena.

Das 267 pessoas infectadas, 43 estão curadas e 33 encontram-se internadas. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Dentre os casos confirmados, 50,94% são do sexo masculino e 49,06% do sexo feminino. A incidência é maior na faixa de 70 a 79 anos - ou seja, há mais risco desse grupo adoecer.