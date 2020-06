Idoso de 81 anos é o 100º paciente com covid-19 a ter alta no Hospital Português

O clima de alegria tomou conta dos corredores do Hospital Português nesta terça-feira (2). O idoso Egberto Ferreira dos Santos, de 81 anos, foi liberado pelos médicos e se tornou o 100º paciente com covid-19 a ter alta da unidade. O aposentado deu entrada no local há seis dias, com 50% do pulmão comprometido.

Para comemorar o marco, uma festinha surpresa foi preparada pela equipe que acompanhou a reabilitação do idoso. Ele ficou emocionado. "Agradeço a todos, desde a Emergência, Unidade de internação do 4º andar e ao Dr. Vladmir que me deu essa força toda e me curou. Vou sair curado, graças a Deus", disse Egberto.

O aposentado ganhou festinha para comemorar sua alta médica

(Foto: Divulgação)

Hipertenso e com quadro de hiperplasia prostática, o aposentado deu entrada na Emergência Geral do HP na última quarta-feira (27). Ele apresentava febre, tosse, falta de ar, ausência de apetite e distensão abdominal e fez o teste de covid-19, que deu positivo. Foi então submetido a exame de tomografia, que revelou comprometimento de 50% do seu pulmão.

Os dias seguintes, durante a hospitalização de Egberto, foram considerados um sucesso. "Ao longo da última semana, ele fez uso de oxigênio e medicamentos, tendo melhora expressiva de toda a sintomatologia apresentada, o que se confirma, hoje, com a alta hospitalar", comentou o médico infectologista responsável pelo acompanhamento do paciente, Dr. Vladimir Neco.

O time assistencial também celebrou, afirmando que o momento representa o êxito das práticas de segurança no cuidado do paciente, reforçadas ao longo dos últimos meses, além comemorarem o empenho, dedicação e competência de toda a equipe multidisciplinar.