Idoso de 93 anos recebe alta após se recuperar da covid-19 em Salvador

Um idoso de 93 anos recebeu alta do Hospital Couto Maia, em Salvador, depois de se recuperar da covid-19. Pedro Evangelista dos Santos era o único paciente hospitalizado entre os 27 casos considerados ativos de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Morador da zona rural de Mata de São João, seu Pedro foi internado no Hospital Municipal Doutor Eurico Goulart de Freitas no dia 28 de maio. Depois acabou transferido para Salvador e agora vai voltar para casa.

(Foto: Reprodução)

Ele deu entrada no hospital da cidade apresentando falta de ar, dores nas costas e no abdômen. Depois de ser transferido para o Couto Maia, ainda ficou duas semanas internado. Vídeo gravado por familiares mostra Seu Pedro aparentando bom estado de saúde e feliz com o retorno. “Depois de tanto tempo, estava com muita saudade do pessoal daqui. Graças a Deus estou de volta. Muita saudade”, disse o idoso no vídeo.

Segundo os familiares, a maior aflição do idoso foi justamente não poder ver os parentes no período de isolamento e tratamento. Ele recebia mensagens dos amigos e da família que o ajudaram a reagir contra a doença.

O boletim epidemiológico de Mata de São João de ontem indica 423 casos notificados, 335 descartados, 77 pacientes em tratamento, 48 curados e 11 monitorados. A única morte registrada no município foi de um paciente que tinha leucemia e adquiriu o vírus e faleceu em um hospital de Salvador.