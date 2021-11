Idoso de 98 anos que matou homem no Dois de Julho ficará em prisão domiciliar

O idoso de 98 anos, identificado como Tzeu, teve a prisão domiciliar cumprida na manhã desta quinta-feira (11), em Vera Cruz. Ele é acusado de ter matado Welton Lopes Costa, 34, em agosto deste ano, no bairro do Dois de Julho.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem de 98 anos estava na casa de familiares. Foram cumpridos mandados prisão domiciliar e de busca e apreensão. O coordenador da 3ª DH/BTS, delegado Oscar Vieira, explicou que o idoso vai permanecer sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

“No curso da investigação, coletamos informações de que ele tem um histórico de ações violentas, portanto solicitamos essas medidas cautelares”, informou o delegado.

A ação contou com o apoio de policiais da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz), além da 18ª DT/Itaparica. As equipes ainda realizaram buscas com o objetivo de apreender a arma do crime, que ainda não foi localizada.

O coordenador da BTS também acrescentou que o inquérito do caso deve ser concluído nas próximas semanas. “Estamos finalizando o procedimento para encaminhar ao Judiciário”, concluiu Oscar.

Relembre o caso

Na época do crime, moradores contaram que Welton havia comprado um carro novo e estava celebrando. A esposa dele, Jennifer, que trabalha em uma padaria da região, demorou para voltar para casa e ele acabou indo até o local para buscá-la porque os dois filhos estavam com fome. Na volta para casa, os dois começaram a brigar.

O suspeito, um idoso identificado como Tzeu, que é policial militar aposentado, segundo os moradores, estava bebendo em uma churrascaria próxima desde cedo. Ele viu a discussão e se aproximou. O vídeo mostra que ele seguiu o casal, mas foi ignorado pelos dois. O idoso é conhecido como uma pessoa temperamental e agressiva pelos moradores da região, que dizem que é normal ele andar armado. As imagens não mostram nenhum tipo de agressão - a cena sai de foco, mas logo é possível ouvir os disparos.

Testemunhas contam que ouviram ele dizer: "Olha para cá, seu filho da puta!". Welton chega a virar - momento em que o idoso atira três vezes. Dois tiros atingiram Welton no peito e o terceiro atingiu Jennifer no pé. O filho adolescente, que tinha acompanhado o pai, se afastou ao notar a presença de Tzeu, justamente por saber do histórico dele, mas voltou ao ouvir a confusão e viu o pai ser baleado. Welton chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Outro registro mostra o momento em que o irmão da vítima e outras pessoas impedem o idoso de sair do local. "Por que o senhor fez isso com meu irmão? É um pai de família, trabalhador. Você vai ficar aqui. Você está preso em flagrante", diz o irmão de Welton nas imagens. O filho de 14 anos e a esposa da vítima também presenciaram o crime - ela também ficou ferida.