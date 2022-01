Idoso é baleado e homem morre em tiroteio na Vila Rui Barbosa

Um idoso foi baleado e um homem morreu após um tiroteio na Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, na noite dessa terça-feira (4). O crime aconteceu entre as ruas Almirante Tamandaré e Getúlio Vargas.

De acordo com Polícia Militar, equipes da 17ª CIPM/Uruguai foram acionadas pelo Cicom com a informação de que vários homens armados estavam efetuando disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, a unidade encontrou um homem, dentro do veículo, com vida, ferido por disparo de arma de fogo. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Um outro homem foi socorrido por populares para UPA Santo Antônio, onde foi constatado a morte.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que o idoso estava em um estabelecimento comercial quando homens chegaram ao local e atiraram. O idoso foi identificado como Ubiratan dos Santos, 61 anos.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim).