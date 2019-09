Idoso é baleado por vizinho após discussão na Pero Vaz

Um idoso identificado como Hypolito Luiz Mendes Gabillaud, 63 anos, foi baleado por um vizinho após uma discussão, na madrugada desta segunda-feira (30), no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Ele foi socorrido pela família para o Hospital Geraldo do Estado (HGE), onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

De acordo com o filho da vítima, André Gabillaud, o pai foi atingido por um vizinho da família, que mora na Travessa Bonfim. Sem informar o motivo do desentendimento, contudo, ele se limitou a informar apenas o prenome do suposto autor, que também se chama André. O caso foi registrado no posto policial do HGE e vai ser investigado pela 2ª Delegacia (Lapinha).