Idoso é confundido com bandido e baleado três vezes pela polícia em Salvador

Uma perseguição policial deixou um idoso de 74 anos baleado no bairro de Saramandaia, em Salvador, na manhã desta terça-feira (23). Segundo a família da vítima, um dos bandidos arrombou a casa de Almir Ferreira Paiva para tentar escapar dos policiais. O Policial Civil que vinha logo atrás confundiu o idoso com o criminoso e acertou três tiros no morador.

A filha de Almir, a vendedora Elen Paiva, 39 anos, contou que tudo aconteceu por volta das 11h. Bandidos e policiais militares entraram em confronto no bairro, foram muitos os tiros e os moradores perceberam a confusão pelo barulho dos disparos. Nesse momento, Almir estava em casa com a esposa, uma idosa de 76 anos, e com o neto, um adolescente de 16 anos. Ninguém saiu do imóvel.

(Foto: Acervo Pessoal)

“Quando perceberam que eram tiros, eles correram e fecharam as portas e as janelas. Os vizinhos também, todo mundo fez isso. Eu não estava lá nesse momento, mas minha mãe contou que depois de fechar tudo ela correu para a cozinha e que meu pai ficou abaixado na sala. Meu sobrinho estava no quarto do fundo”, contou Elen.

Durante a perseguição um dos bandidos correu em direção à avenida em que fica a casa de Almir, a rua do Tubo, mas o local não tem saída. Os familiares contaram que foi nesse momento que o bandido forçou e arrombou a porta do idoso. Ele invadiu o imóvel e escapou por uma escada que leva para a laje da casa. De lá, o criminoso pulou de telhado em telhado e conseguiu escapar.

O policial civil que perseguia o bandido confundiu o idoso de 74 anos que estava deitado no chão com o criminoso e, ainda do lado de fora da casa, fez diversos disparos. Três balas acertaram a região pélvica e a virilha de Almir. Os tiros acertaram também uma poltrona que estava ao lado. Depois da confusão foi possível ver os buracos.

“Quando o policial começou a fazer os disparos meu pai gritou que ele era morador, e minha mãe saiu da cozinha desesperada gritando que ele era o dono da casa e pedindo para o policial parar de atirar. Meu pai é um idoso e estava deitado no chão, ele não representava um risco para a vida do policial, então, por que ele atirou?”, questionou Elen.

Poltrona tem marcas de tiros (Foto: Acervo Pessoal)

Seu Almir foi socorrido pelos policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Ele ainda está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e o estado de saúde é considerado estável. Como ele está na UTI, a família ainda não pode estar com o idoso, mas foi informada pela equipe médica de que ele está lúcido.

A esposa de Almir foi levada pelos policiais até a Delegacia de Repressão a Frutos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Saramandaia, para registrar a ocorrência. Depois da confusão, policiais voltaram ao imóvel, recolheram as capsulas das balas e ajudaram o neto do idoso a limpar o local. Seu Almir mora há 12 anos na mesma casa.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

Já a Polícia Militar disse que deu apoio, mas que a operação em Saramandaia era da Polícia Civil, e solicitou que a reportagem entrasse em contato com os investigadores.