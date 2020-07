Idoso é esfaqueado por ex durante discussão no bairro de Santa Mônica

Um idoso foi esfaqueado pela ex-companheira durante uma discussão no final da tarde deste sábado (18), no bairro de Santa Mônica. Antônio de Oliveira Sousa, 73 anos, foi atingido no peito e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.



O crime aconteceu por volta das 17h30, na Rua Doutor Aristides de Oliveira. Segundo a Polícia Civil a tentativa de homicídio é investigada pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade). O nome da autora não foi revelado e a não há informações se ela foi presa.



Já a Polícia Militar informou que uma guarnição da 37ª Companhia Independente (Liberdade) foi acionada para atender uma ocorrência com vítima de golpe de arma de branca na Rua Doutor Aristides de Oliveira. No local, a guarnição confirmou o fato. Uma equipe do Samu prestou atendimento à vítima.