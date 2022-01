Idoso é preso por matar mulher a facadas após discussão no extremo sul da Bahia

Equipes da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras) capturaram um idoso suspeito de assassinar a facadas uma mulher após uma discussão. O caso aconteceu na zona rural do município de Una, Extremo Sul da Bahia, na manhã da segunda-feira (11).

Após ser atingida, a mulher foi levada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda com vida, da localidade conhecida como ‘Colônia de Una’ para o Hospital Municipal Frei Silvério. Lá os familiares acionaram policiais da 71ª CIPM que coletaram as informações.

“A vítima conversou com a nossa guarnição, deu detalhes do ocorrido e disse as características do homem de 82 anos. Passamos a noite e a madrugada inteira patrulhando nos possíveis locais onde ele poderia estar e conseguimos capturá-lo por volta das 9h da manhã”, contou o comandante da unidade, capitão Michael José Pinho da Silva.

Após abordagem, o homem foi levado, junto com a arma utilizada no crime, para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus. O titular da unidade, delegado André Aragão, contou mais detalhes sobre crime.

“Ele disse que toda vez que passava pela mulher, ela soltava piadas, zombava. Ele passou em um mercadinho, comprou uma faca e após nova discussão, a golpeou”, disse.

O idoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e segue custodiado à disposição da Justiça.