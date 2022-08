Idoso expõe influencers que danificam sua casa para viralizar na web; veja fotos

Uma casa, com a fachada rosa, tem sido o local preferido de influenciadoras digitais da cidade de Notting Hill, em Londres. Com o visual 'instagramável', a residência de Peter Lee, de 77 anos, está bombando na web, mas as poses para ensaios têm danificado a residência.

Ele vive há 43 anos no local e mulheres seminuas aparecem constantemente para as sessões de fotos. Em conversa ao site Sun, Peter contou que pisos rachados são repostos, já que as influencers não têm muito cuidado. Segundo o morador, ele gasta cerca de R$ 15,3 mil para reformar os pisos.

(Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Ele contou, também, que há filas e mais filas para posar na fachada rosa, inclusive, há mulheres que levam tendas para trocar de roupa durante o ensaio. Uma influencer já esqueceu uma mala de roupas na entrada da casa. Sem o pedido de volta da bolsa, Peter entregou as roupas para a neta.

"Já tive famílias inteiras do degrau mais alto ao degrau de baixo, todos posando e os fotógrafos do outro lado da rua. Havia uma garota parada aqui uma vez, eu saí pela minha porta da frente e ela apenas se afastou para me deixar passar!", disse.

(Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Peter é ex-gerente de moda em Notting Hill e, em 1960, foi um dos responsáveis pela introdução da minissaia na cidade. Questionado se as fotos te incomodam, o morador dispara: "Eu não me importo. Me diverte observar. Às vezes é muito divertido."