Um homem foi acusado de matar a facadas o amigo no município de Urandi, no sudoeste baiano, na divisa com Minas Gerais. O caso aconteceu no sábado (17).

De acordo com a Polícia Militar, a dupla de idosos estava em um bar e se desentendeu. O autor do crime deu três facadas e matou Silvino Francisco de Andrade, de 62 anos.

O homem foi levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Guanambi, onde foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça. A motivação da discussão está sendo apurada.