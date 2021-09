Idoso morre após sofrer mal súbito em shopping de Salvador

Um idoso de idade e identidade não reveladas morreu, na tarde dessa quinta-feira (2), após sofrer um mal súbito dentro do Salvador Shopping, um dos maiores e mais movimentados da capital baiana.

Em nota, a administração do centro de compras confirmou a ocorrência, e informou que todos os esforços foram feitos para socorrer o cliente, que estava passeando com familiares quando passou mal.

“A administração do empreendimento esclarece que no início da tarde de ontem, 02/09, um idoso sofreu um mal súbito enquanto passeava com a família. Os profissionais da brigada do centro de compras deram os primeiros socorros”, explica o comunicado.

“Com a chegada do SAMU, a equipe assumiu o atendimento. Mesmo após diversas tentativas de reanimação, o cliente veio a óbito”, complementa a assessoria do shopping que disse lamentar profundamente o ocorrido e que solidariza-se com a família.