Idoso morre depois de ser atingido por bala perdida em Salvador

O idoso Manoel Marcelino dos Santos, 68 anos, morreu depois de ser baleado no peito durante um tiroteio entre policiais e bandidos no Engenho Velho da Federação, na tarde desta terça-feira (1º). Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas chegou à unidade de saúde sem vida.

Familiares da vítima contaram aos investigadores do posto policial do hospital que Manoel estava voltando do mercado quando foi surpreendido pelo confronto entre os policiais e os bandidos. O tiroteio aconteceu na rua Santa Marta, na comunidade da Lajinha. O idoso tentou se proteger, mas foi atingido no lado esquerdo do peito.

Policiais da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Federação) socorreram ele até o HGE, mas Manoel deu entrada na unidade sem vida, por volta das 16h30. Ele era casado, mas O CORREIO ainda não conseguiu contato com a família da vítima.

No final do dia amigos de Manoel fizeram uma manifestação na Avenida Vasco da Gama pedindo por justiça.

Procurada, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o caso.