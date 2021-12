Idoso morre na fila de espera para assinar demissão em São Paulo

Um funcionário da Proguaru, empresa que cuida da limpeza das ruas de Guarulhos, em São Paulo, morreu na manhã desta sexta-feira (10) enquanto esperava em uma fila para assinar a demissão.

José Benedito Pinho, de 70 anos, trabalhava há 21 anos na empresa, atuando como agente de portaria.

A demissão acontecia porque a empresa está fechando as portas. Vários trabalhadores estavam no local esperando para formalizar o fim do contrato trabalhista.

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos (STAP) diz que o idoso estava esperando representantes da categoria para dar orientação sobre o procedimento quando passou mal. Ele recebeu primeiros socorros no local de guardas municipais que estavam ali.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. "Os profissionais da saúde fizeram de tudo. Mas o companheiro, que trabalhava na empresa desde 3 de janeiro de 2000, não conseguiu sobreviver", diz o comunicado do sindicato. A entidade promete tomar as medidas "cabíveis, legais, morais e legítimas".

A Proguaru divulgou nota lamentando a morte e afirmando que vai prestar assistência aos familiares. A empresa diz que o idoso tinha histórico de problemas cardíacos, mas a causa da morte ainda não foi esclarecida.