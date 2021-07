Idoso recebe nota de R$ 420 como pagamento de dívida e ainda dá troco

Um idoso de 75 anos recebeu uma nota falsa de R$ 420 como pagamento para um empréstimo. A dívida era de R$ 100 e, por isso, ele ainda pagou R$ 320 de troco para a pessoa.

O caso foi em Unaí (MG) e o homem que passou a nota falsa ao idoso acabou preso. A cédula tinha desenhos de bicho-preguiça e folhas de maconha.

“Esse autor (golpista) trabalhava em uma fazenda vizinha ao local onde a vítima mora. Ele pediu R$ 100 emprestado para o idoso e voltou para pagá-lo com a nota falsa", contou ao G1 o tenente Henrique Hiroshi Asanome.

"A vítima falou que nunca tinha visto a cédula, mas o autor afirmou que tinha sacado o falso dinheiro em um caixa eletrônico de um banco em Unaí. Ele se aproveitou da situação para ludibriar o idoso", acrescenta o policial.

Os PMs foram até a casa do golpista quando souberam da situação. Eles tiveram a entrada autorizada pelo dono do imóvel. Ao chegar lá, eles logo viram um vaso com pé de maconha na varanda.

"Entramos e encontramos um embrulho grande contendo um tablete e duas porções da droga. Durante as buscas, ainda localizamos outra porção de maconha e R$ 56", explica.

O homem acusado está em liberdade condicional e já tem passagens por roubo e receptação. Ele foi preso e levado para a delegacia da cidade.