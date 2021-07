Idoso suspeito de matar amigo é preso na Bahia

Um idoso de 64 anos foi preso acusado de matar um amigo com golpes de faca, no último 16 de julho, na cidade de Itaquara. O homem, que não teve a identididade divulgada, teve o mandado de prisão temporária cumprido, na última quinta-feira (22), na Delegacia Territorial (DT) do município de Itaquara.

Responsável pelas investigações, o delegado Chardison Castro, explicou que o autor atacou a vítima após um desentendimento. "Eles também haviam ingerido bastante bebida alcoólica naquele dia", completou o delegado.

No curso das apurações, foram apreendidas a faca utilizada no homicídio e uma camisa suja de sangue. O material está sendo submetido à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Investigadores da DT de Jaguaquara também contribuíram com a elucidação do caso. O suspeito, de 64 anos, está custodiado à disposição da Vara Criminal.