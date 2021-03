Idosos com 65 anos começarão a ser vacinados na próxima quarta

Os idosos com idade a partir de 65 anos, nascidos entre outubro de 1955 e 31 de março de 1956, começarão a ser vacinados das 8h às 12h, na próxima quarta-feira (31). A expectativa é de que a vacinação de idosos diminua a pressão sobre o sistema de saúde durante a pandemia.

“As estratégias da primeira fase da vacinação têm como objetivo manter os serviços de saúde funcionando, daí a vacinação dos profissionais, e minimizar a pressão que a população que mais ocupa leito hospitalares exercem no sistema, então, os resultados começam a se apresentar”, diz Léo Prates, secretário municipal de Saúde de Salvador.

A vacinação do público com idades entre 67 e 66 anos ocorreu no último final de semana. O músico Armandinho Macêdo, o forrozeiro Adelmário Coelho e o cantor e compositor Val Macambira foram algumas das personalidades dessa faixa etária que garantiram as primeiras doses da imunização destinada a esse público.



Os pontos de vacinação drive-thru

Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina,

Arena Fonte Nova (Nazaré),

Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos,

5º Centro de Saúde (Barris),

Parque de Exposições (Paralela),

Universidade Católica do Salvador (Pituaçu),

Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Cabula),

Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas),

Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio),

Barradão (Canabrava),

Unijorge (Paralela),

Vila Militar – Dendezeiros.





Os pontos fixos estão situados na USF Vista Alegre, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas), USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava) e Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros).



Vacinação durante a semana

Segunda - 29.03.21

Todo o dia

Idosos com 66 anos ou mais

Trabalhadores da saúde: farmacêuticos diplomados, auxiliares e técnicos de saúde bucal, auxiliar e técnico de enfermagem (todos devem estar na lista da Prefeitura e apresentar documentação), pacientes em hemodiálise com nome na lista

Terça - 30.03.21

8h às 12h - manutenção do público de segunda

13h às 18h

65 + (30.03.1955 a sete de 55)

Quarta - 31.03.21

8h às 12h

Idosos nascidos de Outubro de 1955 a 31.03.56