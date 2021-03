Idosos com 73 anos serão vacinados a partir dessa sexta em Salvador

A vacinação contra a covid-19 vai avançar mais um pouco nesta sexta-feira (18). Idosos a partir de 73 anos poderão ser imunizados a partir das 13h.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira (17). A vacinação começa com os nascidos entre 20 de março a setembro de 1947.

A imunização vai continuar para esta faixa etária no sábado (19). Segundo o prefeito, são 12 mil pessoas nessa faixa etária vivendo em Salvador.

74 anos ou mais

Nesta quinta-feira (18) estão sendo imunizados idosos com idade igual ou superior a 74 anos. Pela manhã, são vacinados os nascidos de outubro de 1946 a 18 de março de 1947. Pela tarde, das 13h às 16h, serão imunizados os idosos com 74 anos ou mais, nascidos de 18 de março a setembro de 1946.

A vacinação para este público será feita nos pontos de drive-thru na Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Arena Fonte Nova (Nazaré), Atacadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque de Exposições (Paralela), Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências – Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.

Os idosos com 74 anos ou mais também poderão fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express acessando este site. São ofertadas por dia 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Quem foi imunizado em casa não precisa fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.

Os pontos fixos estão situados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde (Barris) e Colégio da Polícia Militar (CPM) – Dendezeiros.

A capital baiana recebeu 44 mil das 300 mil doses enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde. O restante das vacinas foi distribuído para 282 municípios baianos, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).