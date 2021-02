Idosos com 84 anos ou mais serão vacinados a partir de segunda em Salvador

A prefeitura vai retomar a vacinação contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira (15), em idosos com 84 anos ou mais. Neste fim de semana, a vacinação foi suspensa.

Segundo a prefeitura, a medida pôde ser tomada após balanço da pasta sobre as doses que ainda estão disponíveis no estoque.

As doses estarão disponíveis exclusivamente para os idosos das 8h às 17h, nos drive-thrus do 5º Centro de Saúde, nos Barris; Atakadão, em Fazenda Coutos; Parque de Exposições, na Paralela; e na Arena Fonte Nova, em Nazaré. As salas de vacina do 5ª Centro, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e CSU Pernambués também atenderão o público-alvo.

Caso o idoso não esteja na lista, é necessário fazer o recadastramento do SUS através do site ou diretamente no 5º Centro de Saúde. Se ele estiver presente no ato, poderá ser imunizado imediatamente.

Segudno o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, a administração municipal aguarda por nova remessa de doses pelo Governo Federal para prosseguir com a estratégia de novas imunizações na capital baiana. “Montamos toda uma estrutura e, infelizmente, temos que interromper por que não há mais vacinas para o fluxo desejado. O Governo Federal oscila na divulgação de uma data definitiva de envio e dependemos deles para seguir protegendo a população. Assim houver um posicionamento, estaremos retomando as etapas da vacinação”, explicou.

Balanço

Desde o dia 19 de janeiro, foram encaminhadas 116.980 vacinas das fabricantes CoronaVac e Oxford. Até às 17h desta sexta-feira (12), cerca de 112 mil pessoas receberam a primeira dose na capital – 85,6 mil trabalhadores da saúde, mais de 1,4 mil pessoas que residem em Instituições de Longa Permanência e cerca de 22 mil idosos acima de 85 anos.