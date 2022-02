IF Baiano abre vagas para curso voltado a beneficiários do Auxílio Brasil

O IF Baiano está com inscrições abertas para curso gratuito de qualificação profissional, por meio do Programa Qualifica Mais Progredir. São 700 vagas para o curso Microempreendedor Individual, com oferta presencial nos municípios de Alagoinhas, Camaçari e Salvador. As vagas são para o primeiro semestre de 2022.

Estudantes selecionados irão receber bolsa no valor total de R$ 700, para matriculados em Alagoinhas e Camaçari, e de R$ 850, para matriculados em Salvador, com pagamento em duas parcelas, caso seja cumprida 80% de frequência ao final de cada mês de aulas.

Para concorrer, interessados devem manifestar interesse na vaga, por meio do preenchimento do formulário de inscrição, no período de 14 de fevereiro a 1º de março. É pré-requisito ter 18 anos, Ensino Fundamental Completo e estar inscrito no Auxílio Brasil no município de oferta do curso.

No ato da inscrição, deverão ser enviados os seguintes documentos: Cartão NIS, RG, CPF, Comprovante de residência, Comprovante de escolaridade (fundamental completo), Certificado de vacinação contra COVID e Comprovante bancário.

A seleção será por ordem de inscrição

Curso e vagas

O curso Microempreendedor Individual possui carga horária de 160h, com duração de 2 meses, e será ofertado em modalidade Presencial, com aulas de segunda a sexta. O início das turmas está previsto para março de 2022.

Ao todo, são 700 vagas disponíveis, sendo 200 para Alagoinhas, 200 para Camaçari e 300 para Salvador. A oportunidade é aberta a toda a sociedade, mas especialmente a trabalhadores informais atuantes na Bahia.

O objetivo do curso é formar microempreendedores individuais, despertando potencialidades e conscientizando sobre os benefícios da regularização das atividades empresariais. Ainda, a iniciativa visa fortalecer e valorizar os sistemas produtivos da Bahia.