IF Baiano oferece 3.625 vagas em cursos técnicos de nível médio

Estão abertas até 3 de novembro as inscrições do processo de ingresso de estudantes em cursos técnicos de nível médio do IF Baiano. São 3.625 vagas para cursos das formas Integrada ou Subsequente ao Nível Médio, disponíveis em 14 municípios (veja relação de cursos ofertados abaixo).

Os cursos técnicos na forma Integrada ao Ensino Médio são destinados a candidatos que concluíram, ou estão concluindo, o Ensino Fundamental ou equivalente. Neste caso, o estudante faz o ensino médio e o profissionalizante juntos dentro do IF Baiano. Já os cursos técnicos na forma Subsequente são para quem já concluiu, ou está perto de concluir, o Ensino Médio.

Como fazer a inscrição

Para se inscrever, os interessados devem acessar ingresso.ifbaiano.edu.br e preencher o cadastro on-line. Ao preencher o cadastro, o candidato poderá optar por até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência, e escolher campus, semestre de oferta e turno para cada uma das opções.

A taxa de inscrição é no valor de valor de R$ 30 (trinta reais) e deverá ser paga através de boleto gerado pelo sistema. Candidatos com cadastro no CadÚnico poderão solicitar dispensa do pagamento da taxa, no período entre 23 de setembro a 4 de outubro de 2019, indicando, no momento da inscrição, a opção pela isenção e informando o Número de Identificação Social (NIS).

Como funciona o sistema de reserva de vagas

Para os cursos da forma Integrada, 70% das vagas são reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas, 25% para ampla concorrência e 5% para pessoa com deficiência. Para os cursos da forma Subsequente, reserva de vagas é 50% para estudantes oriundos de escola pública, 45% ampla concorrência e 5% para pessoa com deficiência.

Exame de conhecimentos

Este ano, o processo de ingresso terá como método de classificação o Exame de Conhecimentos. As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019, no turno vespertino, nas cidades Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique

No momento da inscrição, o candidato poderá indicar em qual cidade gostaria de realizar o exame. Mas, a distribuição dos locais de prova será divulgada após o período de inscrições, sendo responsabilidade do candidato acompanhar a página do processo seletivo (ingresso.ifbaiano.edu.br) para verificar a informação.

Os exames serão compostos por 40 questões objetivas das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias. O conteúdo programático, bem como outras informações sobre a prova, estão disponíveis nos editais.

Cursos técnicos ofertados

Alagoinhas

Integrado: Agroecologia (80 vagas)

Subsequente: Agroindústria (80 vagas)

Bom Jesus da Lapa

Integrado: Agroecologia (80 vagas), Agricultura (40 vagas), Agroecologia (40 vagas), Informática (40 vagas).

Subsequente: Agricultura (40 vagas), Informática (40 vagas).

Catu

Integrado: Agropecuária (70 vagas), Alimentos (70 vagas), Química (70 vagas).

Subsequente: Agrimensura (50 vagas), Agropecuária (70 vagas), Petróleo e Gás (70 vagas).

Governador Mangabeira

Integrado: Agroindústria (35 vagas), Agropecuária (35 vagas), Informática (35 vagas).

Subsequente: Agropecuária (70 vagas), Alimentos (70 vagas), Manutenção e Suporte em Informática (70 vagas).

Guanambi

Integrado: Agroindústria (40 vagas), Agropecuária (80 vagas), Informática para Internet (80 vagas).

Subsequente: Agricultura (160 vagas), Zootecnia (80 vagas).

Itaberaba

Integrado: Agroindústria (40 vagas).

Subsequente: Agropecuária (80 vagas), Meio Ambiente (80 vagas).

Itapetinga

Integrado: Agropecuária (80 vagas), Meio Ambiente (80 vagas). Subsequente: Agropecuária (25 vagas), Alimentos (40 vagas). Manutenção e Suporte em Informática (40 vagas).

Santa Inês

Integrado: Agropecuária (70 vagas), Alimentos (70 vagas), Zootecnia (70 vagas).

Subsequente: Informática (70 vagas).

Senhor do Bonfim

Integrado: Agropecuária (120 vagas).

Subsequente: Alimentos (60 vagas), Informática (40 vagas).

Serrinha

Integrado: Agroecologia (40 vagas).

Subsequente: Agropecuária (40 vagas).

Teixeira de Freitas

Integrado: Administração (35 vagas), Técnico em Agropecuária (35 vagas), Técnico em Florestas (35 vagas).

Subsequente: Técnico em Administração (35 vagas), Agropecuária (35 vagas), Florestas (35 vagas), Hospedagem (60 vagas).

Uruçuca

Integrado: Guia de Turismo (40 vagas), Informática (70 vagas). Subsequente: Agrimensura (40 vagas), Agropecuária (80 vagas), Alimentos (40 vagas).

Valença

Integrado: Agroecologia (90 vagas), Agropecuária (90 vagas).

Subsequente: Agropecuária (65 vagas), Meio Ambiente (120 vagas).

Xique-Xique

Integrado: Agropecuária (40 vagas), Meio Ambiente (40 vagas).

Subsequente: Agropecuária (40 vagas), Meio Ambiente (40 vagas).

Dúvidas sobre o processo deverão ser encaminhadas para o e-mail da Fundação CEFETMINAS: ifbaiano@fundacaocefetminas.org.br