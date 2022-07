Ifba abre 218 vagas residuais de graduação para Salvador; veja cursos contemplados

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) vai abrir 218 vagas residuais para quem quer estudar em Salvador. O edital do processo seletivo foi divulgado na quarta-feira (21).

De acordo com a instituição, as vagas ofertadas sãp para estudantes do ensino superior e que possuem matrícula nas categorias transferência interna, externa e portador de diploma de graduação. O prazo para participar da seletiva é até 4 de setembro.

Serão ofertadas vagas em 10 diferentes cursos: Administração, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Química, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Eventos e Tecnologia em Radiologia.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Ifba e preencher um formulário online. No portal estão também informações detalhadas do quadro de vagas.