Ifba de Salvador inscreve para seleção de 595 vagas residuais

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), campus Salvador, iniciou esta semana as inscrições no processo seletivo para transferências interna e externa além de portadores de diploma de graduação.

De acordo com a assessoria da instituição, o prazo vai até o dia 20 de setembro e as orientações sobre como efetivar as inscrições (presencias ou via Sedex) podem ser acompanhadas no edital publicado na página www.salvador.ifba.edu.br.

São 595 vagas distribuídas nos cursos de engenharia industrial mecânica, engenharia industrial elétrica, engenharia química, bacharelado em administração, tecnologia em radiologia, tecnologia em eventos, licenciatura em matemática, licenciatura em física, licenciatura em geografia, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas.

O cronograma informa que os resultados preliminares serão divulgados até o dia 27 de novembro. As aulas dos aprovados terão início nos semestres letivos de 2020. Outros detalhes e todas as demais orientações podem ser conferidas no edital. Mais informações pelo e-mail gra3@ifba.edu.br ou telefone (71) 2102-9455.