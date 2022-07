Igor Torres destaca versatilidade e cita importância de Enderson em sua carreira

Novo reforço do Bahia, o atacante Igor Torres falou pela primeira vez como jogador do tricolor. Nesta segunda-feira (18), ele foi apresentado oficialmente pelo Esquadrão. No primeiro contato, Igor destacou a versatilidade como a sua principal característica e prometeu apoio para ajudar o time na luta pelo acesso.

"Eu sou um atleta muito versátil, consigo jogar pelas beiradas e de centroavante. Onde for para ajudar o Bahia eu estou disposto", iniciou ele.

"É uma oportunidade incrível, jogar em um time gigante como o Bahia não é para qualquer um. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa equipe. Agradeço a Deus. A torcida pode esperar de mim muita vontade, muita garra e determinação", completou.

No Bahia, Igor vai reencontrar o técnico Enderson Moreira. Foi sob o comando do treinador que ele ganhou as primeiras chances como profissional no time do Fortaleza. O jogador destacou a importância de Enderson na sua carreira e diz que espera retribuir a confiança.

"As minhas expectativas são as melhores possíveis. Fiz um bom trabalho com Enderson, na qual tive oportunidade no profissional. Pude ajudar ele, e ele me ajudou muito. Esse reencontro vai ser muito importante para mim e para o Bahia. Vou me entregar ao máximo para que esse time consiga o acesso", afirmou.

Durante a apresentação, Igor Torres foi questionado sobre o baixo número de gols na carreira. No passado, ele balançou as redes apenas três vezes em 25 jogos. Na atual temporada, tem um tento em 12 partidas.

"Ano passado eu tive bastante oportunidade, consegui ajudar o Fortaleza e evoluí bastante. Esse ano eu perdi um pouco de espaço por conta de novas contratações, a concorrência estava grande. Mas eu não deixei de batalhar e estou aqui para ajudar o Bahia. Sei que sou capaz disso", disse.

A primeira oportunidade para Igor Torres mostrar serviço com a camisa do Bahia será nesta terça-feira (19). Ele está regularizado e vai para o jogo contra o CRB, às 19h, na Fonte Nova. O colombiano Jonathan Copete será a outra novidade do Esquadrão.