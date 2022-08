Igor Torres minimiza polêmica com o Fortaleza e exalta torcida do Bahia: 'Encantado'

Herói do Bahia na vitória por 1x0 contra o CSA, o atacante Igor Torres ainda curte o momento pelo primeiro gol marcado com a camisa tricolor. Nesta segunda-feira (8), o jogador foi entrevistado no CT Evaristo de Macedo e comentou sobre a importância do tento para o início de trajetória no Esquadrão.

"Momento muito importante para mim, voltar a marcar, voltar a jogar como titular. Ainda mais numa equipe tão grande quanto o Bahia, isso foi muito importante pra mim e é muito bom ajudar o grupo. Antes de qualquer coisa o mais importante é o triunfo, e estou muito feliz", disse.

Além do gol de fora da área, Igor Torres chamou a atenção de tricolores baianos e cearenses por conta das declarações após a partida. Emprestado ao Bahia pelo Fortaleza, o jogador afirmou que o clube baiano tem a maior torcida do Nordeste e se derreteu pela festa na Fonte Nova. Mais de 44 mil pagantes estiveram no estádio. Recorde do clube na temporada.

O elogio do jogador à torcida do Bahia não foi bem recebido pelos torcedores do Fortaleza, que reclamaram nas redes sociais. Apesar do descontentamento, Igor Torres deixou a polêmica de lado e voltou a exaltar o Bahia.

“Não sei se eles entenderam mal, em nenhum momento citei a torcida em si do Fortaleza. Sabemos a grandeza do Fortaleza, sim. Sabemos da festa linda que fazem, mas não podemos deixar de falar sobre a torcida do Bahia. Fiquei impressionado mesmo com a nossa chegada e com a quantidade de torcedores que estavam esperando nosso ônibus”, disse.

“Estou feliz e disse, assim que cheguei ao Bahia, sobre uma pesquisa dizendo que o Bahia tinha a maior torcida entre os torcedores nordestinos. E eu falei a respeito disso, mas nunca deixei de respeitar a torcida do Fortaleza, muito menos tudo o que o Fortaleza fez por mim. Me ajudou muito e hoje estou aqui. Deus abriu essa porta por tudo que eles fizeram por mim, também o meu trabalho. Me encantei pela torcida do Bahia e espero que eles lotem sempre quando a gente jogue em casa porque garra e vontade não vão faltar de nossa parte”, completou.

Apesar da comemoração, Igor entende que o Bahia não tem muito tempo para pensar no jogo que passou. Nesta terça-feira (9), o time entra em campo contra o Sampaio Corrêa. A partida será disputada no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, às 21h30.

“Acredito que tenha sido uma boa partida, me entreguei bastante, fazia tempo que não jogava como titular. Fiz o que eu pude. Acredito que, com sequência [de jogos], a tendência é melhorar e vou fazer de tudo para que isso aconteça", explicou o jogador.

"A tendência é sempre melhorar, seguir trabalhando, focar em melhorar e no que pode estar agregando ao grupo. Seguir trabalhando firme para ajudar o Bahia", finalizou.

Nesta segunda-feira o elenco do Bahia fez o último treino antes do embarque para o Maranhão. Com 40 pontos, o Esquadrão é o vice-líder da Série B.