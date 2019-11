Igreja do Bonfim será iluminada com 250 lâmpadas de LED

A Prefeitura de Salvador inaugura nesta sexta-feira (8), às 18h, a iluminação cênica da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em solenidade no próprio local. A nova iluminação foi testada na noite quinta-feira (07). O evento contará com a presença do prefeito ACM Neto, do vice Bruno Reis, e do diretor de Iluminação Pública da cidade, Júnior Magalhães, entre outras autoridades, inclusive religiosas.

Com o investimento total de R$ 480 mil, a igreja será iluminada com mais de 250 lâmpadas em LED, que são mais econômicas. A igreja é uma das mais tradicionais da cidade, e integra o Caminho da Fé, que começa nas Obras Sociais de Irmã Dulce e termina na Colina Sagrada, que foi requalificada pela Prefeitura tanto na parte alta quanto baixa.

Também nesta sexta, às 17h, o prefeito ACM Neto inicia as obras de requalificação da orla da Boa Viagem, em solenidade realizada em frente à igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.O trecho requalificado terá 600 metros de extensão, entre o largo e o Forte de Monte Serrat. O investimento será de R$6,8 milhões.

As intervenções irão acontecer em uma única etapa, com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). As obras envolvem mudanças estruturais, com revitalização urbanística e melhorias no acesso à praia, e também implantação de novos equipamentos de esporte e lazaer, além de lixeiras subterrâneas.