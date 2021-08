Igreja é destruída por ventania no norte da Bahia, mas altar fica intacto

Uma forte ventania deixou uma igrejinha totalmente destruída na zona rural de Sento Sé, no Sertão do São Francisco. O caso aconteceu na localidade de Poção Incra.

Vídeos divulgados em redes de mensagens mostram que pedaços de tijolos da igreja foram ao chão com a força do vento. O imóvel ficou totalmente danificado e o único local da igreja que ficou intacto foi o altar da igreja de Santa Luzia.

Segundo relatos de moradores, a força do vento arrancou o telhado da igreja e, pouco depois, a estrutura do imóvel desabou. Segundo relatam os vizinhos da igrejinha, o forte vento começou de repente e durou cerca de 20 minutos. Nenhuma outra casa sofreu avarias e, apesar do dano material, ninguém ficou ferido.

Agora, moradores do povoado se organizamfinanceiramente para erguer uma nova igreja no local.