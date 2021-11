Igreja Ordem Terceira de São Francisco promove exposição de arte em Salvador

A Igreja Ordem Terceira de São Francisco, localizada no Pelourinho, receberá a abertura da exposição “Duas Trajetórias de Expressões e Cores” ,nesta sexta-feira (05). O evento assinado pelos artistas Afrano Cardoso e Natanael Aquino terá início às 17h.

O artista Afrano Cardoso irá apresentar quadros abstratos com diferentes cores, estilos e traços, sendo as figuras de mulheres africanas e de marinhas as de maior destaque. Cardoso traz em suas produções um olhar especial e único, fazendo com que suas peças levem o espectador a um mundo de energia e profundidade.

Autodidata, economista e analista de sistemas, o artista Natanael Aquino dedicou parte da sua vida a aprender a arte da pintura. Tem no cubismo a principal forma de expressão e misturando cores e inspirações irá apresentar quadros que representam as séries: figura humana, barcos, casas, bicicletas, entre outros.

Foto: Divulgação

A exposição permanecerá no local até o dia 30 de novembro, os ingressos serão vendidos a R$10,00 no próprio museu da Igreja. As peças também estarão disponíveis para compra.