IGTI abre inscrições para 7 mil bolsas de estudo

Uma boa oportunidade para quem quer se capacitar na área de tecnologia. O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) está com inscrições abertas para o próximo Programa de Bootcamps 2021, que começa na p´roxima quinta-feira (13). De acordo com o IGTI, as aulas são 100% online e o aluno não paga mensalidades, apenas uma taxa de matrícula no valor de R$ 150,00. São cerca de 7 mil bolsas em mais de 30 cursos profissionais. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira nesse link.

“A capacitação e a educação acessível a todos está no nosso DNA. Somos uma edtech de ensino superior a distância e temos tecnologia para fazer com que o conhecimento de altíssima qualidade não precise custar caro. Queremos promover a ruptura dos antigos padrões e auxiliar os profissionais e suas empresas a desenvolverem novos modelos de negócios, produtos e soluções, com inovação de base tecnológica”, afirma Vinícius Bozzi, CEO do IGTI.

Os cursos estão disponíveis nas seguintes áreas: Programador(a) de Software Iniciante; Arquiteto(a) de Software; Analista de Marketing Digital Desenvolvedor(a) Python; Desenvolvedor(a) Front-end; Desenvolvedor(a) Full Stack; Desenvolvedor(a) Business Intelligence; Desenvolvedor(a) Mobile apps; Agile Expert; Profissional Devops; Analista de Transformação Digital; Engenheiro(a) de Software Ágil; Educador(a) Digital; Engenheiro(a) de Dados; Arquiteto(a) Cloud Computing; Administrador(a) Linux; Analista de Machine Learning; Cientista de Dados; Analista de Processos de Negócios; Analista de Banco de Dados; Analista de Cybersecurity, Ux Designer; entre outros.