'Igual no futebol: driblando e caindo', diz Najila sobre Neymar

A modelo Najila Trindade foi ouvida nesta quarta-feira (11) no caso em que acusa Neymar de divulgar imagens íntimas suas na internet. Quando saiu da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, ela reafirmou as denúncias que fez contra o jogador, que foram arquivadas.

"Minha vida está devastada. Quem comete um crime público é bem capaz de cometer um crime privado. Já conseguiram provar que eu não fui violentada nem nada, mas não conseguiram indiciar ele por esse crime que ele fez. Ele tá trabalhando igual no futebol: driblando e caindo", ironizou.

Ela prestou depoimento de cerca de 40 minutos. As questões eram apenas quatro: se era ela nas fotos divulgadas por Neymar, se ela autorizou que imagens e conversas fossem divulgadas, se era ela realmente conversando com o jogador e como ficou sabendo do vazamento do diálogo.

A investigação acontece no Rio porque é onde Neymar estava quando o vídeo foi publicado em suas redes sociais. Na ocasião, ele estava com a seleção brasiliera na Granja Comary, em Teresópolis. O jogador já foi ouvido e afirmou que o material foi feito e divulgado por um funcionário do seu staff e um técnico em informática.

A investigação da acusação de estupro feita por Najila correu em São Paulo. Na terça, a Polícia Civil do estado indiciou a modelo por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão. O marido dela, Estivens Alves, foi denunciado por fraude processual e divulgação de conteúdo erótico.