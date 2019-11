Ilê Aiyê promove feira para mulheres negras, indígenas e ciganas; se inscreva

Estão abertas até o dia 13 de novembro as inscrições para a primeira edição da FeiraAiyê - Feira de Empreendedoras Criativas, que vai capacitar e promover oportunidades de negócios para mulheres negras, indígenas e ciganas nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador.

No total, serão disponibilizadas 130 vagas. As interessadas devem fazer suas inscrições no site www.feiraiye.com.br por meio de formulário até o dia 13 de novembro. O resultado será divulgado em 20 de novembro.

O evento é uma iniciativa do Ilê Aiyê com o objetivo é estimular o desenvolvimento do empreendedorismo planejado e estruturado para os negócios de afrodescendentes, indígenas e ciganos.

Atualmente, o Brasil possui 11 milhões de empreendedores afrodescendentes, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), numa economia em que os negros movimentam mais de R$1 trilhão por ano, de acordo com pesquisas do Instituto Locomotiva. A expressiva participação desse público no mercado é o pano de fundo da realização da FeiraAiyê, que investe em ações de fomento para o empreendedorismo.

Nos quatro dias de evento, a FeiraAiyê vai contar com uma programação diversa com painéis, sessões de mentorias e rodadas de negócios com consultores e especialistas de destaque nas áreas de comunicação, finanças, gestão, consultores de negócios e vendas, que vão auxiliar as 130 mulheres por meio de ferramentas e estratégias de administração financeira, marketing, tributária, recursos humanos e desenvolvimento do próprio negócio.

Na ocasião, os profissionais e consultores também vão apresentar palestras sobre o cenário do mercado e iniciativas de sucesso. Das 130 empreendedoras selecionadas, 30 delas serão escolhidas para participar de uma feira expositiva, aberta ao público, onde poderão mostrar e comercializar produtos que integram os ramos de gastronomia, moda, acessórios, artesanatos, beleza, dentre outros.

SERVIÇO:

Inscrições abertas FEIRAIYÊ

Período: Até 13/11

Divulgação do resultado: 20/11

Onde: https://feiraiye.com.br/