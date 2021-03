Ilhas de Bom Jesus dos Passos e dos Frades passam por desinfecção

As ilhas de Bom Jesus dos Passos e dos Frades receberam uma ação de desinfecção para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Ruas, praças e locais de grande circulação de pessoas receberam a substância de higienização, composta por água com hipoclorito de sódio.

As ações foram comandadas pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) que, diariamente, envia equipes também para fazer a higienização das Unidades de Saúde da Família (USFs).

Além disso, o ponto de confinamento de resíduos localizado em Bom Jesus dos Passos, no Porto de Brito, também foi desinfectado, por conta do fluxo de moradores na área. A limpeza é feita por agentes equipados com pulverizadores costais, que realizam o jateamento da solução nas superfícies para reduzir os riscos de contaminação na área.

De acordo com o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, as atividades ocorrem de forma contínua desde o início da pandemia, em março de 2020. “Não estamos medindo esforços para garantir que cada canto de Salvador seja contemplado com essas ações, a fim de reduzir as chances de propagação do vírus”.

Desde o início da ação, já foram promovidas 246 ações em Bom Jesus dos Passos e outras 246 na Ilha dos Frades. Se somadas as ações já feias em Salvador e nas ilhas, o número passa de 30 mil ações de higienização durante a pandemia.