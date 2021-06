Ilhéus começa a imunizar pessoas a partir de 39 anos e critica 'migração por vacina'

A Prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, inicia nessa segunda-feira (28), feriado do aniversário da cidade, a vacinação contra a covid-19 para o público com idade igual ou superior a 39 anos.

Apesar de comemorar o aniversário e o avanço mais acelerado da vacinação que em outras cidades importantes, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também lamentou e chamou a atenção para um fato que tem se tornado corriqueiro: a migração por vacina, ou seja, pessoas de outras cidades que apresentam comprovante de residência de Ilhéus para serem imunizadas.

"A migração tem dificultado o serviço prestado, pois o contingente da campanha aumenta e o público preconizado não consegue ter acesso à dose na data estipulada no calendário", afirmou a Sesau.

A pasta destacou que a vacina é restrita aos seus munícipes, visto que a estratégia de imunização é regionalizada e as doses são distribuídas para atender o público local, conforme o número de habitantes.

"Embora a vacinação seja um direito garantido, os entes possuem autonomia para montar a estratégia de imunização, em atendimento às demandas locais. A Sesau pede a compreensão e esclarece que a garantia da eficácia do esquema vacinal depende da conscientização de todos", completa a secretaria.

Aos moradores

As pessoas de 39 anos ou mais de Ilhéus devem comparecer à Cruzada do Bem pelo Bem, ao Salão da Igreja São João Batista e aos pontos de drive-thru, montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. Em todos os locais o serviço estará disponível das 8h às 12h ou enquanto durarem os estoques da vacina.

De acordo com a Sesau, foram repassadas 1.658 doses, divididas entre lotes da CoronaVac e da vacina da Pfizer, destinadas à primeira aplicação. O público 39+ deve apresentar CPF; cartão do SUS; comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua.

Serviço - 1ª dose da vacinação contra a Covid-19

Data: 28/06/2021 (segunda-feira)

Horário: Das 8h às 12h

Locais:

- Cruzada do Bem pelo Bem

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista - próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade

- Salão da Igreja São João Batista - Pontal

Pontos de drive-thru:

- Avenida Soares Lopes - próximo ao Centro de Convenções

- Praça São João Batista - Pontal