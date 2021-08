Ilhéus decide adiar retorno das aulas presenciais no município

A Secretaria de Educação (Seduc) de Ilhéus decidiu adiar o retorno das aulas semipresenciais no município. O início da Etapa 2, que estava previsto para o dia 6 de setembro foi adiado e ainda não tem nova data definida para retomada. Segundo a prefeitura, a medida visa cumprir o processo de imunização contra a Covid-19 dos últimos profissionais da rede municipal.

De acordo com a secretaria, todas as unidades escolares devem manter as rotinas estabelecidas na Etapa 1 (não presencial). A Seduc reitera que cumpre todos as medidas estabelecidas, a fim de garantir o retorno seguro dos estudantes às salas de aula, bem como oferecer melhores condições de infraestrutura, visto que até o momento 42 prédios passaram por reforma completa.

O Município segue o compromisso de atender a comunidade escolar, com entrega de kit alimentação e roteiros de aprendizagem aos alunos matriculados na rede. A retirada das atividades acontece até a próxima sexta-feira (3), conforme comunicado prévio.