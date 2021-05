Ilustrador William Santiago morre, aos 30 anos, vítima da covid-19

Morreu, na noite desta terça-feira (4), o ilustrador William Santiago. Aos 30 anos, ele foi vítima da covid-19.

William nasceu em Londrina, no norte do Paraná.

Segundo familiares, o artista morreu após passar cerca de um mês internado na UTI de um hospital privado da cidade.

Conhecido internacionalmente pelas obras repletas de cores vibrantes, Willian ilustrou livros, revistas e campanhas publicitárias.

Entre as obras estão o livro ganhador do Prêmio Jabuti de 2017, Kidbook, e a capa do romance A Visão das Plantas, da angolana Djaimilia Pereira de Almeida.