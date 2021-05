Imagem de Nossa Senhora Aparecida abençoará ruas de Salvador neste domingo

Pelo segundo ano consecutivo, as ruas de Salvador serão abençoadas pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. A carreata acontece neste domingo (30).

O ato, organizado pelo Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s), terá como tema central “Com Maria, seguindo ao encontro de seu filho Jesus!”. A previsão é que cerca de 150 a 200 carros participem do evento.

A programação terá início às 6h30, com a recitação do Terço. Em seguida, às 7h30, haverá a Santa Missa, no Santuário Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, localizada na Estrada do Curralinho, no bairro do Stiep.

Logo após a Celebração Eucarística, por volta das 8h40, começará a carreata, que fará o seguinte percurso: Avenida Paralela, Avenida Bonocô, túnel Américo Simas, Avenida Jequitaia, Calçada, Mares, Bonfim (subirá a Colina Sagrada), retornando pela Avenida Dendezeiros, Santuário Santa Dulce dos Pobres, Comércio, Avenida Contorno, Vale do Canela, Avenida Anita Garibaldi, Chapada do Rio Vermelho, Avenida Paralela e Imbuí. O encerramento será no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Rua das Araras, n. 1210, Imbuí).

SERVIÇO:

O QUÊ: Carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

QUEM: Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s)

ONDE: Rua da capital baiana

QUANDO: 30 de maio de 2021