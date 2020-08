Imagem de Santa Dulce dos Pobres desfila em carro aberto por 40 bairros de Salvador

Às 11h09 deste domingo (9), a imagem de Santa Dulce dos Pobres deixou o seu santuário, no bairro de Roma, e seguiu em peregrinação em carro aberto pela cidade. O evento integra a programação da primeira festa em homenagem a Santa Dulce, realizada de forma bem diferente da prevista antes da pandemia do novo coronavírus. A própria missa realizada antes da carreata deveria estar reunindo milhares de fiéis. Mas, apenas 48 pessoas foram autorizadas a entrar na igreja. A missa foi celebrada pelo frei Giovanni Messias, reitor do santuário. Segundo ele, se fosse um dia normal, o santuário estaria lotado. "Teríamos a presença dos devotos, dos romeiros, dos admiradores que vem sempre ao santuário. Mas, nesse tempo, a gente quer isso aí. É o encontro dos peregrinos. Hoje, Santa Dulce vai ao encontro deles através dessa peregrinação, sendo essa presença de fé, amor e esperança no meio dessa cidade de São Salvador da Bahia, nessa Bahia que ela tanto amou", disse.

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

A peregrinação vai circular por 40 bairros de Salvador, da Cidade Baixa à Barra, da Boca do Rio aos Alagados. A previsão é de que se encerre por volta de 16h, quando a imagem retorna ao santuário. O reitor destacou ainda que esse ´é o momento de renovarmos as nossas esperanças. "Acho que quando a gente sofre por sofrer, acaba desanimando, adoecendo. Mas, quando a gente dá sentido ao nosso sofrimento, quando a gente coloca esperança diante dos desafios da vida, a vida ganha novo sentido, de salvação, de vida nova. Nesse tempo de sofrimento difícil, Santa Dulce quer ser esse sinal de fé, de confiança", ressalta.

A peregrinação em homenagem ao Anjo Bom do Brasil é acompanhada de carro de som entoando hinos e orações e integra a programação da primeira Festa da Santa Dulce dos Pobres. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Santuário de Santa Dulce convidou os fiéis e demais admiradores de Irmã Dulce a assistirem de suas casas a passagem da imagem da santa baiana. Todo o percurso está sendo transmitido em tempo real, através do YouTube.

A Peregrinação da imagem de Santa Dulce dos Pobres passará pelas avenidas Fernandes da Cunha, Jequitaia e França, seguindo pela Ladeira da Montanha, Avenida Sete de Setembro, Porto da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Boca do Rio, Patamares, Piatã e Avenida Orlando Gomes. O roteiro inclui ainda Avenida Paralela e Bonocô, Vale de Nazaré e Avenida Caminho de Areia.

No percurso também há locais importantes da história de amor e serviço de Irmã Dulce, por onde passou acolhendo seus pobres e doentes: Largo da Calçada, Alagados, Largo da Madragoa e Baixa do Bonfim (confira abaixo o roteiro completo). O evento conta com o apoio da Secult – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Transalvador – Superintendência de Trânsito de Salvador e Polícia Militar da Bahia.



“Será uma bela peregrinação pelas ruas de Salvador, levando a presença de Irmã Dulce, reconhecida como uma benção para a cidade dela, transmitindo paz, amor, carinho, acolhimento e esperança”, comenta o gestor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, Márcio Didier.

Agenda festiva

A peregrinação em homenagem a Irmã Dulce integra a agenda da primeira Festa da Santa Dulce dos Pobres. Atento aos cuidados com a saúde em tempos de pandemia do novo coronavírus, todo o restante do calendário festivo será transmitido exclusivamente pelas redes sociais e conta com missas; novena; lançamento de um documentário inédito sobre a trajetória da primeira santa brasileira; exibição de programas sobre o legado de amor da Mãe dos Pobres; concurso virtual; lançamento de um curta-metragem; sarau com a participação de artistas; romaria virtual; entre outras atrações. Destaque também para a transmissão da Missa Solene, no dia 13 de agosto (dia litúrgico da Santa Dulce dos Pobres), às 9h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha. As transmissões online da festa acontecem até o dia 13 pelas redes sociais: Instagram e Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube.

Roteiro Peregrinação da imagem de Santa Dulce dos Pobres

• Santuário Santa Dulce dos Pobres

• Avenida Fernandes da Cunha

• Avenida Jequitaia

• Avenida da França

• Ladeira da Montanha

• Avenida Sete de Setembro

• Porto da Barra

• Ondina

• Rio Vermelho

• Amaralina

• Pituba

• Boca do Rio

• Patamares

• Piatã

• Avenida Orlando Gomes

• Avenida Paralela

• Rodoviária

• Avenida Bonocô

• Vale de Nazaré

• Túnel Américo Simas

• Avenida Frederico Pontes

• Largo da Calçada

• Mares

• Rua Direta do Uruguai

• Igreja dos Alagados

• Rua Rezende Costa

• Avenida Caminho de Areia

• Largo do Papagaio

• Avenida Porto dos Mastros

• Igreja da Penha

• Rua Lélis Piedade (Igreja do Rosário)

• Largo da Madragoa

• Rua Travasso de Fora

• Baixa do Bonfim

• Santuário Senhor do Bonfim

• Hospital Sagrada Família

• Ladeira do Couto Maia

• Avenida da CAASA

• Igreja da Boa Viagem

• Avenida Luís Tarquínio

• Santuário Santa Dulce dos Pobres