Imagem de Santa Dulce participará pela 1ª vez do cortejo da procissão do Bonfim

O tema: Senhor do Bonfim, 275 anos de devoção, veneração e proteção, e o lema: Ontem hoje e sempre sob a sombra da cruz, marcaram o lançamento oficial da festa popular mais aguardada pelos baianos: a Festa do Bonfim 2020, só falta chegar o dia. A estimativa da organização é de que cerca de 2 milhões de pessoas participem dos festejos, que vão do dia 9 a 19 de janeiro.

A festa foi lançada oficialmente pela comissão de festas da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim na manhã desta quinta-feira (19), no Centro Comunitário do Bonfim (Largo do Bonfim), na Cidade Baixa. Para os festejos do próximo ano, as novidades são: Coral das Crianças do Bonfim, Cortejo da imagem de Senhor do Bonfim pelo mar, além da presença da imagem de Santa Dulce dos Pobres e Nossa Senhora da Penha na Procissão Marítima até o 2º Distrito Naval.

A Festa do Bonfim 2020, ocorrerá entre os dias 9 e 19 de janeiro, e terá uma temática que remete ao Ano Jubilar, proclamado em abril deste ano para comemorar os 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim a Salvador.

Outra novidade na festa do próximo ano é a participação dos fiéis na Quermesse da Colina, durante todos os dias, a partir das 14h, para experimentar as iguarias e adquirir os produtos artesanais nas barraquinhas instaladas na Praça.

Além da Quermesse, o público também poderá apreciar a presença do andor que levará a imagem, conduzida numa grande caravela, feita pelo artista plástico baiano, Zaca Oliveira, com detalhes em azul para relembrar o mar e a chegada da imagem de Senhor do Bonfim a Salvador em 18 de abril de 1745, e o lançamento do livro O Roubo do Padroeiro, do jornalista e escritor Jorge Ribeiro.

A programação da última e da primeira sexta-feira do ano também foi anunciada. Na sexta-feira (27), conhecida como Sexta-Feira da Gratidão, será marcada por 13 missas nos seguintes horários: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h30. Já a primeira sexta de 2020, nomeada como a Sexta da Proteção, é o dia em que os fiéis sobem a Colina Sagrada para pedir proteção e bênçãos para o novo ano que se inicia.

