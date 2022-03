Imagens fortes: Australiano é flagrado jogando peso de 20kg na cabeça de outro homem

Um homem que frequentava uma academia de musculação na cidade de Palmerston, na Austrália, foi condenado a 19 meses de prisão após jogar um peso de 20 quilos na cabeça de outro rapaz, que estava deitado fazendo exercício de supino.

O ataque ocorreu em outubro de 2020 e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível observar o momento em que Shane William Ryan, de 33 anos, carrega um peso na academia. Ele então, de acordo com a investigação, finge tropeçar e se lança em direção à vítima. Assista:

Após receber o golpe, a vítima cai no chão com as mãos no rosto e coberto de sangue enquanto Shane William se esconde e finge ter machucado um tornozelo.

Sangrando, a vítima, não identificada, é deixada sozinha até que o agressor retorne para chamar uma ambulância.

O homem ferido sofreu fratura no crânio, corte em sobrancelha, inchaço no rosto e impactos psicológicos "significativos e contínuos", informou o "NT News".

As relações entre os dois eram "amigáveis". Durante o julgamento, Shane William insistiu que o episódio foi acidental, e não apresentou qualquer razão para o ocorrido.