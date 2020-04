Imagens mostram novo coronavírus atacando células do corpo

Imagens de microscópio, divulgdas pela Fiocruz, mostram a ação do coronavírus no corpo. Nas imagens é possível ver quando o vírus tenta romper a membrana de uma célula saudável do corpo.

Em outra imagem, uma célula já aparece com várias particulas vírus no seu interior.

O registro foi feito durante um estudo que investiga a replicação viral do Sars-CoV-2, conduzido pelos pesquisadores Débora Barreto e Marcos Alexandre Silva, do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, e Fernando Mota, Cristiana Garcia, Milene Miranda e Aline Matos, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo.