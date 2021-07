Imbuí: um bairro para quem busca resolver a vida sem sair de perto de casa

Para quem trabalha no mercado imobiliário, ter imóveis disponíveis para venda ou aluguel no bairro do Imbuí se tornou uma verdadeira carta na manga ao longo dos últimos 10 anos. Com a expansão das opções de comércio, serviço, lazer e acesso, a região se tornou rapidamente uma das mais cobiçadas para quem quer morar bem com todas as praticidades que Salvador tem para oferecer.

Porém, quem pensa que a região tem lugar para todos os interessados, se engana. A escassez de lançamento no bairro nos últimos três anos faz com que tanto aqueles que buscam imóveis novos para morar quanto para investir tenham que aguardar, já que o bairro é um dos mais alinhados à tendência das cidades do futuro, que permitem ao morador, seja de carro, de bike ou a pé, resolver tudo em poucos minutos, sem se afastar de casa.

“Hoje o Imbuí tem uma infraestrutura que poucos bairros de Salvador possuem, desde estação de metrô, bares, restaurantes, lojas, clínicas, universidades, de forma que o morador consegue resolver tudo a pé. Porém, mesmo com todos esses atributos que tornam o bairro tão desejado, há uma longa lacuna de empreendimentos imobiliários no bairro” _Silvio Agra, diretor da Silvio Agra Imóveis

Para suprir o vácuo de lançamentos do mercado imobiliário no Imbuí, quem abre as portas para um novo ciclo no bairro é a incorporadora Capa Concepts em mais uma parceria com a construtora Costa Andrade. Juntas, as empresas irão lançar o seu mais novo empreendimento, o Life Imbuí, que conta com apartamentos de 1 e 2 suítes e áreas comuns equipadas com coworking, academia, bicicletário, lavanderia e todos os atrativos para quem busca um estilo de vida mais moderno, dinâmico e integrado ao bairro.

Com apartamentos de 1 e 2 suítes, o Life Imbuí fica no coração do bairro (Foto: Divulgação)

De acordo com o diretor da Capa Concepts, Carlos Andrade, o Life Imbuí foi concebido para se adequar perfeitamente ao projeto de vida de quem procura estar conectado com a vida na cidade, usando ao máximo todas as facilidades que a região tem para oferecer, desde às atividades ao ar livre, até o fácil acesso ao variado leque de comércio e serviços do bairro.

“O conceito do Life, como o próprio nome diz, remete a um bairro onde a vida se resolve sem precisar ir muito longe de casa. Nosso empreendimento está no coração do Imbuí, integrado às praticidades oferecidas pelo bairro, incluindo lazer ao ar livre nas praças (skate, futvolei, corrida etc) e facilidade na realização dos serviços do cotidiano, além de contar com ambientes exclusivos como lavandeira, ferramentaria, espaço delivery para a vida fluir com mais tranquilidade e praticidade”_Carlos Andrade, diretor da Capa Concepts

Por toda a vida

Um empreendimento que traz no nome o termo “life” não poderia oferecer nada menos do que uma estrutura para toda a vida, é o que pontua Gustavo Brito, diretor da imobiliária B&A. “No passado, o Imbuí foi visto como um bairro para jovens, mas com o crescimento da economia local acabou se tornando um lugar que comporta moradores em qualquer momento da vida, e isso, sem dúvida, é um grande diferencial para o empreendimento, essa proposta de integração”, aponta.

O empresário também pontua que o Imbuí é um dos poucos bairro da capital baiana que possui a infraestrutura que segue uma forte tendência de urbanismo mundial, que é oferecer soluções de mobilidade, que permitem ao morador se locomover para as atividades diárias tanto a carro, como de bike como à pé, e oferecem equipamentos de lazer ao ar livre, como praças de convivência, espaço para corrida, ciclovia, esportes entre outros.

O bairro do Imbuí é a principal escolha para quem busca fácil acesso à infraestrutura de comércio e serviços (Foto: Divulgação)

Para Carlos Andrade, a integração que tão bem define o Life Imbuí não se restringe apenas à interlocução do empreendimento com o bairro, mas também entre as unidades e as áreas comuns do prédio. “Todo projeto foi pensado para apresentar as áreas comuns como uma verdadeira extensão dos apartamentos, de forma que o conforto do lar está sempre em diálogo com as ferramentas e comodidades destes espaços externos, e esse conjunto também dialoga com a vida no bairro. Tenho certeza que será um empreendimento de grande sucesso”, diz.

O que o Imbuí pode te oferecer

Mobilidade Urbana: a 250 metros da Estação de Metrô

Walkability: praças e serviços próximos

Comodidade: a 15 minutos do Aeroporto e do centro comercial da cidade

Life Imbuí

Tipo: apartamentos de 1 e 2 suítes

Áreas comuns: coworking, academia, piscina, salão de festas/espaço gourmet, ferramentaria e parque Infantil, bicicletário e lavanderia

Lançamento: 17 de julho

Para mais informações acesse o QR Code:



