Imersão no mundo dos games no Festival de Verão

O Festival de Verão desse ano tem duas novidades tecnológicas bem legais. A primeira, mais simples, mas MUITO útil, é o aplicativo oficial do evento. Com ele, dá saber a ordem das atrações em cada palco e receber notificações quando o show for começar, por exemplo.



Estão lá ainda o mapa do FV, opções de alimentação e outras atrações, serviços, acesso a notícias e até mesmo a possibilidade de comprar ingresso da festa, por meio de redirecionamento para o site da Eventim.



A outra novidade, que não dá pra perder, é a Arena eXPerience. Mesmo se o leitor não for um louco por games, vale à pena ir lá só para conferir de perto algumas atrações bem interessantes.



“A Arena eXPerience vai ao encontro do que vem sem apresentado nos melhores e maiores festivais de entretenimento do mundo. O Festival de Verão, a partir desta edição, é um festival de entretenimento, em que a experiência é uma palavra-chave. Trazer ambiente de cultura gamer dentro de um festival é uma tendência grande”, diz Luis Moreira, gerente executivo da iContent, empresa organizadora do FV 2020.

Beat Saber

Uma das experiências mais legais será acompanhar uma performance de Beat. No jogo, o usuário precisa cortar, virtualmente, caixas coloridas com um sabre de luz, semelhante ao da saga Guerra nas Estrelas, no ritmo da música tocada. É uma mistura de Guitar Hero com Fruit Ninja.

Confira como é:



Não parece tão simples e nem é. Mas vale à pena tentar. Na arena do FV, vai rolar essa possibilidade. “No quesito experiência, de 0 a 10, é 1000”, diz Moreira, sobre o Beat Saber. Outra atração de realidade virtual são três cabines com jogos variados para experimentar.Para a galera que gosta de games um pouco mais tradicionais, serão disponibilizados 16 videogames com jogos variados, assim como o Espaço Battlegrounds, uma arena aberta para disputas de títulos de mobile.“Ao proporcionarmos uma arena aberta, com acesso a todos, mesmo aqueles que não são jogadores frequentes podem ter a possibilidade de experimentar. É um ambiente free play e qualquer pessoa que queria pode participar. Teremos monitores para orientar, para informar, conversar um pouco sobre os jogos”, revela Moreira.Disputa oficial? Tem sim. O Festival de Verão será palco de um campeonato próprio de League of Legends (LoL), com apoio da Federação do Estado da Bahia de Esportes Eletrônicos (Febaee), com direito a telão, narração, entrevistas e tudo mais.Não poderia faltar também um espaço para games de dança, o Dance Space, e o incentivo à cultura cosplay. Pode se caracterizar como seu personagem favorito que o local estará pronto para te receber.