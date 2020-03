Imóveis atingidos por deslizamento de terra são demolidos em Valéria

Os dois imóveis que foram atingidos por um deslizamento de terra nesta quinta-feira (26) começaram a ser demolidas na manhã desta sexta-feira (27), no bairro de Valéria, em Salvador. Uma teceira casa, que teve a estrutura comprometida por conta do acidente, também foi destruída. Logo após o barro ceder, o Corpo de Bombeiros resgatou duas vítimas que estavam sob os escombros - ambas estavam sem ferimentos.

Cerca de dez operários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) chegaram à Rua da Paz e iniciaram as demolições por volta das 9h30 desta sexta.

"As máquinas não conseguiram chegar ao local, que é de difícil acesso. Por isso, todo o trabalho está sendo feito manualmente. A previsão para acabar com tudo é por volta das 16h", declarou o engenheiro Everaldo Freitas, coordenador de fiscalização da Sedur.

Freitas informou que a terra que deslizou e atingiu as casas é de uma área que abriga duas empresas: uma de manutenção de máquinas de grande porte e outra de logística. "As duas já foram notificadas e terão que fazer a contenção por conta própria, já que o terreno é uma área particular. A contenção teria que ser realizada em 48 horas, mas não será possível", pontuou

Ele falou da complexidade do trabalho. "O local é muito alto e necessita da elaboração de um projeto. Por isso não é tão fácil assim. As empresas terão um prazo para apresentar esse projeto. Enquanto isso, vamos usar lonas para não sobrecarregar o talute com as fortes chuvas", declarou Freitas.

Da meia-noite até as 13h desta sexta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia recebido 73 solicitações de emergência, sendo 22 ameaças de desabamento, 16 ameaças de deslizamento e 13 deslizamentos de terra.